Samp, Ekdal: Concentrato sulla nuova avventura

Dopo tre stagioni in Germania e l’ultima Coppa del Mondo con la Svezia, Albin Ekdal – che in Italia ha già vestito le maglie di Juventus, Bologna, Siena e Cagliari – torna a calcare i campi della Serie A con indosso la maglia più bella del mondo.

Sogno. «Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti della Sampdoria per aver realizzato questo mio sogno – afferma il centrocampista al media ufficiale blucerchiato -. Conosco il mister e so cosa vuole: in carriera ho ricoperto tutti i ruoli della mediana e sono pronto a giocare dove potrò essere utile alla squadra. In Russia ho vissuto un’esperienza unica, ora non vedo l’ora di giocare e segnare per la Samp».