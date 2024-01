Falcon 9, il razzo di Space X è decollato, a bordo c’è un italiano.

Il razzo Falcon 9 di Space X è decollato dalla base di Cape Canaveral alle 22:50 (ora italiana). Questa è la terza missione della compagnia texana Axiom Spac. Il razzo sta volando verso la Stazione Spaziale Internazionale.

E’ la prima società privata con un equipaggio interamente europeo ad essere lanciata verso l’osservatorio orbitale. Nell’equipaggio c’è all’italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare e il pilota della missione Ax-3.

Il lancio era stato programmato per il 17 gennaio, poi la partenza è stata posticipata di 24 ore a causa di ritardi tecnici dovuti al “completamento dei checkout pre-lancio e l’analisi dei dati sul veicolo” ha spiegato SpaceX in un post su X. Quando saranno arrivati all’interno della Stazione Spaziale Internazionale, il team per 14 giorni eseguirà oltre 30 esperimenti scientifici.

Si legge sul sito di Axiom:

“I dati raccolti, avranno un impatto sulla comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in orbita. Oltre a far progredire la comprensione scientifica, si sfrutta le opportunità di avanzamento industriale e sviluppare tecnologie per il progresso dell’umanità.

Le attività di partnership commerciale e accademica rimangono un punto focale per questa missione di Axiom Space, in quanto l’azienda è leader nella costruzione di una comunità di ricerca globale e di un ecosistema economico solido e sostenibile”.

Insieme a Villadei che pilota la navicella Dragon, ci saranno anche il capitano naturalizzato americano Michael Lopez-Alegria, astronauta capo di Axiom Space, lo svedese Marcus Wandt, specialista di missione e astronauta dell’ESA, e il turco Alper Gezeravci, anche lui specialista di missione.

Il comandante Lopez Alegria è l’unico ad avere esperienza nel volo spaziale, ha viaggiato tre volte sullo Space Shuttle e comandato la ISS nella Spedizione 14.

“Questa missione segna una nuova era di opportunità per i paesi di unirsi alla comunità spaziale internazionale e accedere all’orbita terrestre bassa per far avanzare l’esplorazione e la ricerca nella microgravità”. Si legge nella nota di Axiom. ABov