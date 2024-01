Giovane fermato per droga: a casa trovata Smith & Wesson calibro 38 Special

Si tratta di un 22enne che è stato arrestato in via Due Dicembre lo scorso martedì 16

La Polizia di Genova ha arrestato un giovane ventiduenne per detenzione ai fini di spaccio di droga e per detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, personale del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, che stava affiancando quello del Commissariato Sestri Ponente, ha notato scendere dall’autobus un ragazzo che, alla vista dei poliziotti, si è allontanato velocemente per eludere il controllo ed ha gettato in un’aiuola un sacchettino di cellophane trasparente.

Nel sacchetto, recuperato dagli agenti, c’erano 26 involucri contenenti 7,70 grammi di cocaina e 12,30 grammi di hashish.

Il 22enne è stato fermato e, vista la flagranza del reato, si è proceduto ad estendere il controllo alla sua abitazione dove è stato rinvenuto un ulteriore involucro contenente 2,56 gr. di hashish oltre che 140 euro in banconote di piccolo taglio e, nella tasca di una giacca, una pistola marca Smith & Wesson calibro 38 Special che il giovane ha riferito di aver acquistato alla fine di agosto per la somma di 1000 euro da una persona di cui non ha fornito indicazioni.

Su disposizione del Magistrato il 22enne è stato tradotto presso il carcere di Marassi, fermo restando che la responsabilità dell’arrestato sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.