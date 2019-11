Caos autostrade: la situazione del traffico sulle liguri alle 10.30

E’ caos sulle autostrade della Liguria

Dopo il crollo di un tratto di impalcato di circa venti metri del viadotto Madonna del Monte sulla A6, a causa di una grossa frana dalla collina e la chiusura, avvenuta ieri sera, alle 21.30, di un tratto di A26 dall’A10 allo svincolo con Masone, ad opera della procura di Genova che indaga sui presunti report edulcorati della società Autostrade per l’Italia, oggi è caos per quanto riguarda il traffico sulle autostrade e sulla viabilità ordinaria a tal punto che a Genova il sindaco Marco Bucci ha invitato i cittadini ad non utilizzare l’auto, bensì i mezzi pubblici AMT che saranno gratuiti fino a cessata emergenza.

Ecco la situazione sulle autostrade alle ore 10.

E’ presente una coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione: Genova tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso,

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 120.4 in direzione Genova, coda di 6 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per Ripristino incidente.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 118 in direzione Milano, coda di 10 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 104.1 in direzione Milano, coda di 2 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per incidente.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 12.6 in direzione Genova, coda di 5 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Tratto Chiuso.

Su A12 Genova-Livorno al Km 22 in direzione Rosignano, scorta veicoli tra Genova Nervi e Recco per Verifica tecnica.

Smottamento su A10 Genova-Savona-Ventimiglia.

Smottamento tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori.

Tratto Chiuso A6 Torino-Savona (Km 109.6 – direzione: Torino)

Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare

Pioggia su A6 Torino-Savona tra Inizio A6 Torino-Savona e Ceva.

Tratto Chiuso A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione – Gravellona Toce al Km 14 in entrambe le direzioni.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e Masone in entrambe le direzioni per verifiche tecniche.

In alternativa vengono consigliati i seguenti percorsi:

Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton autobus esclusi:

Chi dalla A10 è diretto in A26 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per chi dalla A26 è diretto in A10 effettuare il percorso inverso.

Veicoli pesanti superiori a 7.5 ton e autobus:

Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7 Genova-Milano.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7.

Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

Itinerari di lunga percorrenza:

Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 Torino-Piacenza fino all’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e da questa raggiungere Firenze o riprendere l’autostrada tirrenica tramite la A15 Parma-La Spezia.

Entro le ore 12 di oggi, martedì 26 novembre 2019, riprenderà in entrambe le direzioni di marcia la circolazione.

Nel corso della notte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do