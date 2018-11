Facebook ed Instgram sarebbero down in diverse parti del mondo

Facebook ed Instgram, i noti social che hanno la stessa proprietà in Mark Zuckenberg sarebbero down in diverse parti del mondo dal pomeriggio e a macchia di leopardo.

“Stiamo investigando sul problema e lavorando ad una soluzione”, ha scritto un portavoce di Facebook sulla pagina degli sviluppatori e sul profilo Twitter. Messaggio simile sull’account Twitter di Instagram.

#FacebookDown al momento è anche un trend su Twitter, così come #InstagramDown. La maggior parte degli utenti segnala un messaggio di errore.

Sembra che la maggior partedei disservizi riguarda gli utenti europei, del Sud America e dell’Asia.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 20 novembre 2018