Lungomare Canepa, Regione approva odg Muzio e Vaccarezza: azioni per attenuare i disagi

Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dai consiglieri di Forza Italia Claudio Muzio e Angelo Vaccarezza sulle problematiche che stanno affrontando i cittadini di Lungomare Canepa a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Il documento chiede alla giunta regionale di promuovere “per quanto di sua competenza” iniziative finalizzate ad attenuare per quanto possibile i disagi causati alla viabilità dal crollo del viadotto sul Polcevera e a coinvolgere in tale azione i cittadini, i comitati, le associazioni e tutti gli enti interessati dalla realizzazione della nuova strada a mare a scorrimento veloce.

“Il voto unanime del Consiglio – hanno dichiarato Muzio e Vaccarezza – mostra quanto siano sentite le criticità dell’area di Lungomare Canepa.

C’è una volontà comune di riuscire ad attenuare i problemi, che riguardano anche aspetti ambientali e di sicurezza già esistenti prima del crollo del Ponte Morandi.

E’ necessaria un’attenzione particolare per questa zona, per i residenti e per gli operatori economici. Chiediamo che vengano messi in atto provvedimenti tesi a ridurre l’impatto della nuova strada a mare sulla vita dei cittadini”.