F1, Jeddah: commissario di gara augura incidente ad Hamilton

Un commissario di gara del circuito di Jeddah in Arabia Saudita è stato licenziato: aveva augurato su Twitter un incidente a Lewis Hamilton.

A Jeddah, sede del secondo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, l’ambiente sta diventando sempre più rovente.

Il tweet segue l’attacco terroristico all’impianto petrolifero di Aramco che si trova ad una decina di chilometri dal circuito di gara.

Piloti e team aveva appena trovato l’accordo per continuare a correre rassicurati dalle autorità, ed ora arriva quest’episodio tutt’altro che edificante.

Su Twitter infatti è comparso un tweet di un commissario di pista che ha lasciato tutti stupiti ed amareggiati.

Il commissario augura a Lewis Hamilton di “avere un incidente come quello di Grosjean in Bahrain“.

Il riferimento è davvero orrendo e riguarda il bruttissimo incidente del GP di Sakhir 2020 quando il pilota della Haas rischiò di morire nelle fiamme quando la sua monoposto andò a sbattere contro le barriere.

Immediatamente ci sono state diverse reazioni con il commissario che è stato allontanato dal circuito, con annesse scuse: “Mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation e con il pilota Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista“.



