Serie B pallanuoto: Chiavari Nuoto 10 – Libertas Roma Eur PN 8

La Chiavari Nuoto torna alla vittoria e resta al comando del Girone 3 del campionato di Serie B. Alla piscina Mario Ravera i ragazzi di Mister Dinu hanno battuto la Libertas Eur Roma per 10-8. Partita sofferta, giocata gol a gol per tutti e quattro i tempi, dove entrambe le squadre hanno lottato fino alla fine per portare a casa il risultato. Hanno avuto la meglio i #verdeblu, grazie alla maggiore lucidità avuta nei momenti decisivi del match. Abbastanza soddisfatto il tecnico Dinu: “dobbiamo migliorare sopratutto nella lettura di alcune situazioni di gioco, perchè un metro in più o in meno, così come un secondo in più o in meno, possano fare la differenza, sia in positivo che in negativo. La vittoria è stata frutti della nostra collettività, che testimonia l’importante lavoro di squadra che facciamo giorno dopo giorno, e che comprende l’intero mondo #verdeblu a tutto tondo, dalla segreteria al lavoro in vasca, dai tifosi, che purtroppo al momento non possono assistere alle partite a causa della chiusura delle gradinate per lavori, ai veri protagonisti che i nostri giocatori. Abbiamo ottenuto 3 punti preziosi, ma il campionato è ancora lungo e il lavoro continua, con ancora più concentrazione”. Prossimo appuntamento sabato 2 aprile, nella trasferta genovese contro l’US Locatelli.

Chiavari Nuoto 10 – Libertas Roma Eur PN 8

(3-2) (1-3) (3-1) (3-2)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi 1, Mangiante 1, Botto G. 1, Pagliuchi, Botto S. 1, Chiavaccini 2, Raineri 2, Romanengo 1, Greco 1, Schiaffino, Dinu A. All. Dinu

Libertas Roma: La Grotta, Boccia 2, Petrini, Barchiesi 2, Di Martino, Mensa, Olivieri 1, Tarquini, Giacomone 1, Guglietta, Galli, De Luca 2, Mauro.

All. Bevilacqua