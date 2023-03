Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto, approfittiamo della prima domenica della primavera 2023

Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto, il 26 marzo, per un’immersione totale nella natura delle nostre Valli, in due luoghi incantevoli:

a Ventarola, piccolo borgo della Val d’Aveto ai piedi del Monte Ramaceto, vivremo un laboratorio esperienziale dedicato alla presenza e all’ascolto insieme a Forest Bathing Liguria, per allentare il ritmo ed espandere la nostra percezione (per info e prenotazioni: tel. 347 330 2664 – whatsapp 339 723 5209), mentre le rovine dell’antica chiesa di San Martino di Licciorno (Borzonasca) saranno uno straordinario palcoscenico naturale per le visite guidate in occasione delle Giornate FAI di Primavera, con turni di visita a numero chiuso: h 10.30 e 11.30 la mattina, h 14.00 e 15.30 nel pomeriggio.

Attenzione perchè il turno delle 11.30 verrà arricchito da un Laboratorio Olistico nel Bosco, e quello delle 15.30 sarà reso speciale dallo spettacolo Teatro e Opera Lirica nel Bosco. Per ogni turno è inoltre previsto un accompagnamento con rievocazione storica (per info e prenotazione obbligatoria: fondoambiente.it oppure tel. 328 3816 434).

In occasione dell’evento e della Giornata Mondiale del Clima, a Prato Sopralacroce sarà visitabile anche la mostra “Sopralacroce e la Val Penna” (ingresso libero, h 10-19).