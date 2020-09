Estorsione ai danni di un disabile: denunciati 21enne romeno e due minorenni

Ieri, a seguito di attività d’indagine, i carabinieri della Compagnia Ge-Centro, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “concorso in violenza privata ed estorsione” tre persone.

Si tratta di un artigiano romeno 21enne e due studenti minorenni, di cui uno non imputabile, gravati da pregiudizi di polizia.

I giovani, in concorso tra loro, in più occasioni, durante il periodo compreso tra gennaio e luglio scorsi, come accertato dagli investigatori, hanno sottoposto a minacce verbali e percosse un 17 enne disabile,allo scopo di ottenere piccole somme di denaro.