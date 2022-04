Esce oggi il nuovo singolo “Chameleon”dal titolo Palmaria, esplosione di ritmi che celebrano la libertà di urlare al mondo senza paura.

Esce oggi il nuovo singolo “Chameleon”dal titolo Palmaria, duo formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani che negli ultimi anni si è imposto nella scena alt-pop internazionale. Ascoltalo qui: https://lnk.fu.ga/Chameleon

La traccia, come suggerisce il titolo stesso “camaleonte”, nasce da un desiderio di cambiamento, di evoluzione e trasformazione, dopo gli ultimi due anni trascorsi alla mercé della pandemia, ma sempre rimanendo fedeli a sé stessi. Raccontano i Palmaria: In un momento in cui tutto è rimasto fermo immobile, l’urgenza di esprimersi e di parlare al mondo si è fatta ancora più forte. Quando improvvisamente tutto è più chiaro, scoprendosi al mondo, veri e vulnerabili, si ritrovano in sé stessi la forza e la consapevolezza che ti portano a vedere la vita attraverso occhi nuovi, come una rivelazione.

Una rivelazione che è la spinta creativa che proietta i Palmaria verso nuovi orizzonti. E se le sonorità del brano trasportano verso paesaggi lontani, non mancano i riferimenti a ciò che gli è più familiare e caro: il loro luogo d’origine e la natura. Molti dei suoni presenti infatti sono stati registrati nei boschi e nel mare della loro Liguria, come i sassi che si sfregano, l’acqua che scorre, il canto delle cicale e rami che si spezzano. In Chameleon il basso, strumento protagonista della canzone, si fonde con tutti gli altri strumenti, una commistione di suoni che richiama gli inconfondibili ritmi del desert blues, insieme al pop più contemporaneo. Il risultato è un susseguirsi di sensazioni positive e good vibes.

Bio

Palmaria è il duo formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani. Nati in Liguria, vicino l’isola da cui prendono il nome, hanno fatto di Londra la casa per creare la loro musica. Se si riuscissero a immaginare i The xx che incontrano Sylvan Esso che incontra Little Dragon in una gita sulla costa italiana, quello che si otterrebbe è il sound dei Palmaria, in due parole Alt-pop, quello più raffinato e ipnotico.

La loro carriera inizia nel 2017 quando pubblicano l’EP di debutto Swim, disco che ha raggiunto oltre un milione di stream su Spotify e che ha ricevuto il supporto di network inglesi come Complex, Clash, BBC 6 Music, Amazing Radio e molte altre. Nel 2019, Giulia e Francesco spingono la loro poetica verso un nuovo livello artistico con la pubblicazione di nuovi singoli, inseriti nelle principali playlist editoriali di riferimento e in rotazione nei maggiori programmi musicali inglesi come Jamz Supernova su BBC Radio. A giugno dello stesso anno, il loro primo concerto da headliner a Londra, al Servant Jazz Quarters, si rivela un enorme successo, registrando il tutto esaurito con settimane di anticipo.

Nei mesi successivi, la loro musica viene scelta da colossi come H&M, Starbucks per i loro store e inserita nella playlist di COLORS Berlin. L’8 novembre 2019, dopo un’emozionante estate di live come al Wilderness Festival, esce il secondo EP Grow, presentato ai fan con uno speciale concerto al The Waiting Room, celebre club londinese. Nell’aprile 2020, dopo l’uscita del singolo Eden e l’annullamento del loro primo tour negli Stati Uniti a causa della pandemia, i Palmaria decidono di tornare in studio dove registrano il loro terzo EP Crystallize, pubblicato poi nel novembre 2021, e seguito da una serie di concerti in tutta Italia e nel Regno Unito. I brani dell’EP sono stati presentati da pubblicazioni come Notion, Wonderland, Ones to Watch, Wordplay Magazine, KCRW e CLASH, entrando, ancora una volta, nelle principali playlist di settore.