In occasione della venticinquesima, nonché penultima, giornata del girone B del campionato nazionale di Serie A2, la Sampdoria Futsal rende visita al Lenzi Automobili Prato.

La compagine guidata da Francesco Cipolla, attualmente seconda forza del raggruppamento, alle sole spalle del duo di testa composto da Futsal Pistoia e Città di Mestre, è reduce da ben diciotto risultati utili di fila, nonché da tre successi consecutivi, conseguiti rispettivamente con Futsal Villorba, Fenice VeneziaMestre e VIS Gubbio.

La compagine guidata da Stefano Tesi, invece, ricopre la terzultima piazza della graduatoria ed è reduce da due pesanti ko consecutivi, inferti rispettivamente da Città di Massa e Futsal Villorba.

I blucerchiati possono contare sulla retroguardia meno battuta dell’intero girone. Juninho & co. hanno, infatti, incassato appena 46 reti sugli appena 20 impegni disputati. La formazione toscana, invece, è la seconda difesa più battuta del raggruppamento con 100 gol subiti (peggio ha fatto solo il già retrocesso CUS Ancona, che ha – sin qui – incassato 118 reti).

Per quanto concerne le reti messe a segno, la truppa doriana è andata in gol in 78 circostanze (con ben 14 marcatori differenti), mentre la formazione pratese ha, sin qui, realizzato 52 reti (con 9 marcatori differenti).

Tra le mura amiche, Prato ha disputato dieci incontri, conquistando appena 8 punti, frutto di due successi e due pareggi; lontano dal “Palazzetto dello Sport” di Campo Ligure, la Sampdoria ha, invece, disputato altrettanti incontri, aggiudicandosene ben sette, pareggiandone due e perdendone uno soltanto.

Tra le file locali, i riflettori saranno puntati su Lautaro “El flaco” Mendez. Il pivot argentino, classe 1994, oltre a ricoprire il ruolo di top scorer della compagine toscana con all’attivo 13 reti messe a segno, è annoverato tra gli interpreti di maggior talento della band di Tesi.

Tra le file doriane, i riflettori saranno, invece, puntati sul “Gallo” Andrea Ortisi. Il capitano della squadra del presidente Fortuna, anche quest’anno grande protagonista della straordinaria cavalcata dei genovesi, sta contribuendo alla causa blucerchiata a suon di corsa incessante, pressing tutto campo e gol da bomber di razza (già ben dieci i centri stagionali; in casa Samp, solo Foti (11) ha fatto meglio di lui).

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla gara di andata, disputatasi su suolo genovese e terminata col risultato di 2-2 (le reti blucerchiate portarono le firme di Vega e Fidersek).

L’incontro si disputerà nella giornata di domani – sabato 30 aprile – presso il Palazzetto dello Sport “Estraforum”, in Prato (Via Di Maliseti). Calcio d’inizio previsto per le ore 16:00.

La direzione di gara sarà affidata alla signora Stefania Candria della sezione di Teramo e al signor Domenico Donato Marchetti della sezione di Lanciano. Il ruolo di cronometrista sarà, invece, assolto dal signor Salvatore Palumbo della sezione di Pistoia.

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale YouTube del Lenzi Automobili Prato.