Escursioni con l’Acquario di Genova. Con la primavera si riparte a bordo di CrocierAcquario con il whale-watching in mare aperto!

Escursioni con l’Acquario di Genova sulle rotte dei cetacei nel cuore del Santuario Pelagos.

Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.

La partenza di CrocierAcquario, realizzata in collaborazione con WhaleWatch Genova Golfo Paradiso Snc, è prevista ogni domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio alle ore 13 (condizioni meteo permettendo); l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

A giugno, l’escursione partirà anche il mercoledì ed è prevista una speciale uscita il 24 giugno, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista.

Nei mesi di luglio, agosto, settembre le partenze saranno tre: mercoledì, venerdì e domenica.

CrocierAcquario unisce l’uscita in mare aperto alla visita all’Acquario.

Lungo il percorso espositivo si scoprono la biologia dei tursiopi attraverso l’osservazione diretta e si possono conoscere le attività del progetto Delfini Metropolitani, una ricerca dell’Acquario, promossa anche dalla Fondazione Acquario di Genova ONLUS, che dal 2001 studia la presenza di delfini lungo le coste del Santuario Pelagos.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 58 Euro per gli adulti, 38 Euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3 https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-crocieracquario/

Si può approfittare dell’escursione di whale-watching per organizzare un soggiorno a Genova.

Il pacchetto, che comprende il pernottamento in hotel, l’escursione in mare aperto di mezza giornata in partenza da Genova, l’ingresso all’Acquario di Genova, ha un costo a partire da 104 a persona in camera doppia.

https://www.c-way.it/pacchetto/sulle-rotte-dei-delfini-whale-watching/

L’escursione in battello sulle rotte dei Cetacei è acquistabile anche singolarmente ed è disponibile per gruppi su prenotazione.

https://www.c-way.it/biglietto/escursione-di-avvistamento-delfini-whale-watching/

Per informazioni e prenotazioni, contattare C-Way, tel. 010/2345.666, info@c-way.it.

L’Acquario di Genova negli anni ha steso un “Codice” di avvistamento Cetacei, ad uso di tutti i frequentatori del mare, per una corretta attività di avvistamento che non li danneggi:

– Non intralciare il normale spostamento dei Cetacei, né modificarne il comportamento, né commettere azioni che potenzialmente ne provochino una reazione o un contatto fisico

– Non inseguire i Cetacei, né dirigere la barca direttamente su di loro. Lasciare che siano loro ad avvicinarsi alla barca.

– Nel caso di avvistamento di un branco fermo, avvicinarlo molto lentamente, con massima discrezione, dando loro il tempo di abituarsi alla presenza dell’imbarcazione, fino ad arrivare ad una vicinanza tale da poter documentare l’avvistamento, ma senza avvicinarsi oltre i 50 metri.

– Nel caso di avvistamento di branco in movimento con rotta diversa dalle rotta della barca, manovrare in modo da navigare in parallelo agli animali, o con rotta leggermente convergente (mai dirigersi perpendicolarmente verso di essi).

– Non reagire alla presenza di Cetacei con improvvise variazioni di rotta o di velocità, che potrebbero confonderli o disorientarli.

– Evitare di avvicinare Cetacei con piccoli.