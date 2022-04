Orbàn ha a cuore gli ungheresi e non si piega a Biden: paghiamo il gas russo in rubli

“L’Ungheria non ha dubbi sul proprio obbligo di pagare il gas russo nel modo che garantisca la sua regolare fornitura”.

Lo ha dichiarato oggi a Zagabria, dove si trova in visita ufficiale, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, confermando l’intenzione dell’Ungheria di Viktor Orbàn di pagare il gas ai fornitori russi in rubli come stabilito dal presidente Vladimir Putin.

“L’approvvigionamento dell’energia – ha spiegato il ministro ungherese – è materia di sicurezza nazionale e il nostro Governo ha il dovere di garantire la sicurezza ai cittadini”.

In sostanza, prima gli ungheresi. Altro che sanzioni contro Putin, volute principalmente dal presidente Usa Joe Biden e da chi vive al di là dell’Atlantico senza avere tanti problemi di forniture energetiche e con la possibilità di usare i condizionatori in estate e i caloriferi in inverno a basso costo.

Alle elezioni dello scorso 3 aprile il partito del Primo ministro uscente Viktor Orbán, Fidesz, in coalizione con il KDNP, è stato riconfermato al governo con una maggioranza schiacciante di 135 seggi su 199, ovvero maggiore dei 2/3 dei seggi disponibili nel Parlamento ungherese.