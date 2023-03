Motorini, cassonetti e un’auto in fiamme nelle vie di Genova.

Alcuni cassonetti hanno preso fuoco questa notte verso le ore due 2 di oggi 26 marzo nella zona del Lagaccio. Le fiamme si sono subito estese anche ad alcuni motorini e scooter parcheggiati sul bordo della strada dove erano posizionati i contenitori dei rifiuti.

I residenti, risvegliati dalle forti esalazioni di bruciato, hanno subito dato l’allarme e hanno chiamato il 112. Sul luogo dell’incendio sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica e le prime verifiche per accertare l’origine dell’incendio. Presumibilmente per l’opera è stata compiuta da alcuni piromani.

Questa mattina 26 marzo, un veicolo che ha preso fuoco per cause ancora in via delle Casacce è stata chiusa momentaneamente al traffico, ma riaperta verso le ore 8.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno velocemente spento le fiamme ed iniziato le operazioni di bonifica. La polizia locale ha chiuso temporaneamente il traffico poi riaperto intorno alle ore 8 di. Sono in corso accertamenti sull’ennesimo incendio di auto, cassonetti della spazzatura e e motorini. ABov