Entella, prevendita per l’esordio contro il Teramo

Siamo entrati ufficialmente nella settimana dell’inizio del campionato di serie C per l’Entella.

Sabato, con fischio d’inizio alle ore 20.30, al Comunale arriverà il Teramo. Come la settimana a scorsa lo stadio sarà aperto al pubblico con una capienza consentita pari al 50% dei posti totali.

Nonostante una parziale riapertura dello stadio, purtroppo, a causa del clima di incertezza generale, la società ha ritenuto di non poter organizzare la vendita di abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022. Pertanto, per poter entrare allo stadio sarà indispensabile essere in possesso di un biglietto d’accesso.

La prevendita per il debutto in campionato dei biancocelesti è scattata oggi (martedì 24 agosto) e si svolgerà esclusivamente online sul nostro sito ufficiale entella.it . Gli abbonati della stagione 2019/2020 in possesso di un voucher di rimborso valido, dovranno, invece, accedere o reggistrarsi al sito etes.it per poter usufruire del proprio credito.

Per accedere al Comunale sarà obbligatorio essere in possesso del green pass con QR code. Di seguito le info e i prezzi relativi alla prima giornata del nuovo campionato di serie C.

ENTELLA-TERAMO

1ª giornata campionato Lega Pro 2021/2022

Sabato 28 agosto ore 20.30 stadio Comunale di Chiavari

prezzi dei biglietti:

TRIBUNA CENTRALE

Intero 25€ (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto 21€ (diritti di prevendita inclusi)

TRIBUNA SEMICENTRALE/LATERALE

Intero 20€ (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto 17€ (diritti di prevendita inclusi)

DISTINTI

Intero 15€ (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto 11€ (diritti di prevendita inclusi)

GRADINATA SUD ERMES NADALIN

Intero 9€ (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto 6€ (diritti di prevendita inclusi)

SETTORE OSPITI

9€ (diritti di prevendita inclusi)

Ridotto: Over 65, donne, invalidi dal 50 al 99% e ragazzi tra i 7 e i 12 anni.

Per i bambini sino a 6 anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società mandando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

Vi ricordiamo che la biglietteria resterà chiusa, compresa quello dello stadio il giorno gara. Per qualsiasi informazione/necessità si potrà contattare il numero 0185 598020