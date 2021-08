Mercato Samp, l’ex Genoa Scamacca cercato dai blucerchiati

Clamorosa voce di mercato per l’attacco della Samp sempre alla ricerca di un rinforzo di spicco.

Il futuro di Gianluca Scamacca, ex Genoa, è un rebus. Da una parte c’è la volontà del Sassuolo, detentore del cartellino, di tenerlo in rosa e di fargli spiccare definitivamente il volo, dall’altra, però, c’è il mercato. Sembrava quasi scontata la sua permanenza, ma nelle ultime ore, secondo quanto riportano gli addetti ai lavori, Hellas Verona e Sampdoria hanno iniziato a pensare di prendere in prestito il numero 91.

Per ora è tutto in fase embrionale, ma non è detto che la trattativa possa decollare nei prossimi giorni.