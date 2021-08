Mercato Spezia, arriva il francese Janis Antiste

Janis Antiste è un nuovo calciatore delle Aquile, con cui ha sottoscritto un contratto della durata di cinque anni.

Veloce e abile nelle ripartenze, Antiste incarna alla perfezione il titolo di enfant prodige, perché esordire in Ligue 1 a diciassette anni non è da tutti. Nativo di Tolosa, classe 2002, è proprio con la squadra della sua città natale che il giovanissimo attaccante francese ha raccolto 34 presenze in campionato e un bottino di sette gol, tutti di pregevole fattura.

Nel giro delle Nazionali giovanili francesi, Antiste è pronto ad imporsi anche con i ‘Les Blues’ grazie a qualità tecniche e fisiche che lo hanno reso tra i prospetti più interessanti della sua generazione.

“Sono motivato ed elettrizzato dalla possibilità di mettermi alla prova in Serie A, uno dei campionati più difficili e importanti al mondo. Ringrazio il Tolosa che mi ha consentito di essere qui oggi e ringrazio il mio nuovo Club per la fiducia che ha riposto in me: non vedo l’ora di poterla ripagare sul rettangolo di gioco”, queste le prime parole da aquilotto di Janis Antiste, che in questa nuova esperienza indosserà la maglia numero 22.

Molto soddisfatto anche il Chief Football Operations Officer dello Spezia Calcio, Riccardo Pecini: “Antiste è un acquisto importante sia per il presente che in prospettiva. È un 2002 con grandi qualità, che ha diverse presenze con la Prima Squadra del Tolosa e sono sicuro che saprà dimostrare il proprio valore anche in Italia”