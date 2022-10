Entella, prevendita per la sfida di Coppa contro il Montevarchi

È aperta la vendita per la gara di Coppa Italia Entella-Montevarchi che andrà in scena allo Stadio Comunale di Chiavari martedì 1 novembre alle ore 18.00.

GUIDA ALL’ACQUISTO DEI TAGLIANDI

I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point ( domenica 15.00-19.00, lunedì 9.00-12.30 | 15.00-19.00, martedì 9.00-12.30), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura ore 15.00). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito ww.etes.it fino alle ore 19.00 di lunedì 31 ottobre.

TRIBUNA CENTRALE/SEMICENTRALE/LATERALE

Intero 12€

Ridotto 7€

GRADINATA SUD

Prezzo unico 5€

SETTORE OSPITI

Prezzo unico 5€

Gli abbonati alla stagione 2022/2023 hanno diritto al prezzo ridotto.

COME ACQUISTARE IL RIDOTTO ABBONATI

Selezionare il settore TRIBUNA CENTRALE/SEMICENTRALE/LATERALE

Selezionare il posto

Selezionare il prezzo Intero + Prev.

Nel carrello selezionare “Riscatta il tuo voucher sconto”

Inserire il numero della TESSERA DEL TIFOSO

Cliccare su riscatta

Proseguire per il pagamento

RIDOTTI: over 65, donne, ragazzi/e dai 7 ai 17 anni, invalidi da 50% al 99%, abbonati 2022/2023

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

Per gli acquisti online il prezzo rimarrà invariato anche nel giorno gara

TEMPI E MODALITÀ PER LE RICHIESTE D’ACCREDITO

Per tessere Figc, Aia, AssoAllenatori e osservatori le richieste di accredito dovranno pervenire alla mail accrediti@entella.it entro e non oltre le ore 15.00 di lunedì 31 ottobre. Per gli osservatori si potrà indicare un solo nominativo per società.

ACCREDITI STAMPA

Le richieste di accredito stampa saranno accolte solo entro e non oltre le ore 15.00 di lunedì 31 ottobre e fino ad esaurimento dei posti riservati.

Le richieste dovranno pervenire su carta intestata della testata a firma della segreteria di redazione o del direttore alla mail accrediti.stampa@entella.it riportando le seguenti indicazioni: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del giornalista; copia leggibile del documento di identità e della tessera dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Le richieste da parte delle emittenti radio e tv dovranno essere corredate dal nulla osta rilasciato dalla Lega Pro per l’esercizio del diritto di cronaca e dei diritti audiovisivi eventualmente acquisiti.

Per gli aspiranti giornalisti ancora non iscritti all’Ordine è indispensabile una dichiarazione scritta del direttore responsabile della testata giornalistica che attesti il ruolo, i motivi di servizio e la data dell’avvenuta comunicazione di inizio del percorso inviata all’ODG.

Tutte le richieste pervenute oltre il termine non verranno concesse.