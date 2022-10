Colpo grosso a Cuneo in Serie B per Basket Pegli, sconfitta contro il Cus in serie C

Colpo grosso per la prima squadra femminile del Basket Pegli, vincente alla Sportarea contro Granda College Cuneo. Una compagine, quella cuneese, contro cui le Arancioblù erano uscite sconfitte nella finale di Serie B della passata stagione. Lotta per tutta la partita di Serie C Silver contro il CUS Genova Basket anche la prima squadra maschile, gestendola per larghi tratti, uscendo però sconfitta dal PalaCorradi nel finale.

Avvio difficile per la Arancioblù in Piemonte, subito sotto per 9-0 a causa di una serie di tre triple da parte delle padrone di casa. La squadra di Coach Conte non si disunisce e, con calma e tranquillità, piazza un contro break di 19-1 che costringe Cuneo al timeout sul punteggio di 10-19. Nel secondo quarto, aperto sul +2 pegliese, Capitan Arecco e compagne aumentano la solidità difensiva e trovano ottime soluzioni corali in attacco, andando così al riposo sul 31-43. Nel secondo tempo ancora ottima difesa e attacco “intelligente” di Pegli. Cuneo le prova tutte cambiando sistematicamente le difese senza riuscire ad arginare l’attacco arancioblù. Nonostante il +22, toccato all’inizio della quarta frazione, i problemi di falli e la stanchezza accumulata fanno sì che Cuneo ritrovi energia e che in pochi minuti rientri anche in partita. Pegli non si scompone nonostante un palazzetto caldissimo e con un’ottima gestione riesce a strappare i due punti alla Sportarea.

Ottima prestazione contro la capolista CUS Genova Basket per la squadra di Coach Conforti. Gli Arancioblù, trascinati da uno strabordante Nsesih, approcciano bene la partita chiudendo il primo quarto sul 22-20. Nella seconda frazione il break, che poi risulterà decisivo, da parte degli Universitari, capaci di creare un solco che porta sul +7 biancorosso all’intervallo lungo. Al rientro in campo i pegliesi cercano di ricucire lo strappo, chiudendo il terzo quarto sul +7 e trovando perfino il vantaggio nell’ultima frazione. Il CUS Genova però risponde e riesce alla fine a strappare i due punti al PalaCorradi. Si chiude così il miniciclo di ferro che ha portato Capitan Grillo e compagni ad affrontare Tigullio, Vado, Virtus, Sestri e CUS Genova.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «Non possiamo che essere contenti di questa vittoria. Le ragazze sono state super e sempre sul pezzo, ed è giusto fare loro i nostri complimenti, sia per la mentalità avuta durante la gara sia per la grandissima capacità di attuare alla lettera il nostro piano partita per i 40 minuti. Avevamo individuato 3/4 punti chiave difensivamente ed offensivamente e hanno provato sempre a fare quanto richiesto raccogliendo i frutti. Ci sono stati momenti di difficoltà ma ha prevalso la nostra tranquillità, serenità e solidità, facendo uscire fuori il nostro carattere. La preparazione ed il lavoro in settimana ha fatto la differenza. Ora ce la godiamo ma guai ad abbassare la tensione, domenica abbiamo un’altra gara insidiosa».

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: «Partita approcciata in modo positivo. Siamo stati sempre lì e abbiamo vinto tre quarti su quattro, cosa positiva. Abbiamo preso il break nel secondo quarto, dove ci ha segnati anche l’episodio dell’infortunio di Facco. Un infortunio abbastanza importante per cui gli faccio un augurio di vederlo presto in campo. Alla fine, loro sono stati più bravi di noi a portare a casa la partita. C’è stato un momento dell’ultimo quarto in cui siamo andati sopra poi loro ci hanno rubato un paio di palloni e noi abbiamo gestito male alcuni attacchi. Sono stati più esperti di noi. Da sottolineare la super prestazione di Nsesih, che comunque ha fatto una prestazione mostruosa. La squadra comunque ha giocato bene. La partita è stata caratterizzata da soli 14 falli subiti per noi, che a mio avviso sono un po’ pochini, ma questo non dev’essere un alibi. Dobbiamo pensare alla prossima partita, considerando che abbiamo incontrato finora le squadre a mio avviso più organizzate. Il gruppo è fantastico è unito, si allena sempre ed è sempre presente in palestra, per cui sono sicuro che i risultati arriveranno».

SERIE B

GRANDA COLLEGE CUNEO vs BASKET PEGLI 73-75 (17-19; 31-43; 47-64)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Franceschini, Ngamene 19, Donadio 2, Di Meo 5, B. Grosso 16, Konango 2, Pasero 14, Tunzi, Avagnina 6, Dalmasso, Bruschetta 9, Marchisio ne. Coach: Grosso. Assistente: Persico.

BASKET PEGLI: Bertini 2, Nezaj 14, Ranisavljevic 15, Policastro, Aquilano ne, Nwachukwu 9, Magno, Arecco 13, Camarda 18, Barberis 4. Coach: Conte. Assistente: Pozzato.

SERIE C SILVER

BASKET PEGLI vs CUS GENOVA BASKET 66-69 (22-20; 35-42; 53-57)

BASKET PEGLI: Mozzone E. 6, Conforti Ale. 5, Facco, Monaldi 2, Bruzzone, Nicoletti 6, Nsesih 28, Cartasegna 4, Schiano, Zaio A., Grillo 2, Zaio M. 13. Coach: Conforti Alf.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 19, Vallefuoco 13, Esposito, Pampuro 5, Dufour 8, Ferraro 6, Leveratto ne, Casucci, Grandeaux ne, Sommariva 5, Cassanello 6, Ricci 7. Coach: Pansolin.