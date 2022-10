Auto contro moto nella notte in via Fillak: grave centauro

Incidente questa notte in via Walter Fillak a Genova.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto sono entrate in contatto.

Ad avere la peggio la persona il mezzo a due ruote con il centauro che è finito sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato le prime cure.

Il centauro ha riportato un trauma toracico e danni al femore oltre a un trauma cranico.

E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

La strada è rimasta chiusa dall’1.30 alle 3.00.