Entella, le info del match contro l’Albinoleffe

Archiviato il pareggio al debutto in campionato contro il Cosenza, per l’Entella è tempo di pensare alla Coppa Italia, competizione nella quale, non più tardi di due anni fa, i biancocelesti scrissero la storia eliminando il Genoa e qualificandosi per gli ottavi di finale allo stadio Olimpico contro la Roma.

Avversario di turno sarà l’Albinoleffe. I bergamaschi la settimana scorsa hanno eliminato in trasferta la quotata Ternana e sono reduci da uno zero a zero in campionato contro il Livorno. La partita si disputerà a porte chiuse allo stadio Comunale di Chiavari con fischio d’inizio previsto alle ore 16.00. La vincente affronterà al terzo turno una tra Pisa e Juve Stabia. La partita non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva, tuttavia, sarà attivo il live match sia sul nostro sito entella.it che sulla nostra app ufficiale.

Su Facebook, inoltre, a partire dalle 15.30, sarà possibile vedere in diretta il pre partita del match. Commenti, formazioni ufficiali e tante altre curiosità per presentare al meglio il primo match ufficiale dell’Entella al Comunale.

Arbitro della partita il signor Gariglio coadiuvato dagli assistenti Rossi e Miele. IV: Gualtieri.

L’ultimo precedente tra queste due squadre risale al campionato di Lega Pro 2013/2014, quello della prima storica promozione in B dell’Entella. Quel giorno, al Comunale, la squadra allenata da Prina vinse 1 a 0 grazie ad un calcio di rigore realizzato da Michele Russo.

Torna la Coppa Italia e i biancocelesti vogliono farsi trovare pronti.