Entella, i prossimi impegni delle giovanili

Mancano 180 minuti alla fine della regular season del campionato Primavera 2 e l’Entella, reduce dalla vittoria in amichevole sul Monza, vuole tornare al successo per provare a centrare il terzo posto, occupato attualmente in coabitazione con il Napoli. Sabato al Daneri, con fischio d’inizio alle ore 11, arriverà il Benevento.

Osserveranno un turno di riposo, invece, gli Under 17 di Mister Bonvini. I biancocelesti nella giornata di giovedì hanno superato 2-1 il Torino e in questo fine settimana non scenderanno in campo. Test Match importanti sia per gli Under 16 di Laudisi, che sabato affronteranno la Pro Vercelli, che per gli Under 15 di Guida, che domenica ospiteranno il Sassuolo. La notizia più bella del fine settimana, tuttavia, è certamente il ritorno in campo dell’Under 14 e dell’Under 12. Entrambe le squadre giocheranno una partita amichevole al Daneri contro i pari età dell’ACD Entella.

Nel fine settimana biancoceleste, infine, non potevano mancare le ragazze dell’Eccellenza femminile che sabato mattina andranno a far visita all’Albenga con il chiaro intento di centrare la terza vittoria stagionale. Tante partite in programma e la solita voglia di fare bene. Il fine settimana è alle porte e le nostre squadre sono pronte a dare battaglia.