Genoa Primavera ko in casa contro la Juve

Un Genoa battagliero e generoso esce sconfitto in casa Juventus al termine di una gran bella partita. Un pareggio ci stava, occasioni alla mano. I bianconeri spingono nella prima parte, costruendo un paio di palle gol che non vanno in buca. E’ Soule poi a marcare il vantaggio con un’autentica perla su punizione. I grifoncini, privi della stellina Kallon, tengono botta e carburano con il passare dei minuti. Maglione colpisce l’incrocio dei pali sullo 0-0 a Garofani battuto, quindi sfiorano il pareggio con un tiro di Serpe. Gli episodi non girano a favore. La ripresa è quasi un monologo rossoblù. Le conclusioni fioccano come gli angoli e i calci da fermo. L’assedio non viene premiato, una questione di centimetri, nei tentativi fuori misura di Gjini ed Estrella. Ci prova pure Accornero di testa: il portiere blocca. Sekulov fallisce il raddoppio, i padroni di casa però sono alle corde. Il Genoa sembra avere più birra e sfodera giocate di qualità. Garofani salva i suoi su Zaccone, Dellepiane e ancora Accornero. Finisce 2-0 per i padroni di casa, Miretti al 90’ fa secco Agostino.