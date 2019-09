Entella-Genoa, amichevole venerdì al Comunale

Il Grifone torna a Chiavari a tre settimane dalla partita di Coppa Italia con l’Imolese. Venerdì Criscito e compagni disputeranno infatti un test amichevole in riviera con la Virtus Entella di mister Boscaglia, capolista in Serie B a punteggio pieno dopo i primi due turni. Una partenza sprint. Per il Genoa un banco di prova impegnativo, con l’obiettivo di non perdere smalto nella settimana della sosta. L’incontro avrà inizio alle ore 20. La prevendita dei biglietti, dopo la prelazione riservata agli abbonati della società del presidente Gozzi, prenderà il via nei prossimi giorni.

