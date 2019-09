Una trattativa lunga e contorta che si è risolta a poche ore dal gong del mercato estivo. Emiliano Rigoni approda alla Sampdoria dallo Zenit di San Pietroburgo e ritrova la Serie A dopo la fugace esperienza della scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta. «Sono molto felice di essere qui e di tornare a confrontarmi con un campionato tra i più competitivi al mondo», rivela il nuovo numero 10 argentino, 26 anni e un bagaglio misto di tecnica e rapidità.

Passione. «Arrivo con grande voglia di lavorare – continua l’attaccante -, pronto a fare la mia parte per portare ottimismo e di dare il mio contributo alla squadra e al mister che mi ha voluto fortemente. So che i tifosi blucerchiati hanno tanto calore e questo mi piace perché mi ricordano quelli argentini: il mio intento è quello di poter disputare un’ottima annata, per loro e per il club».