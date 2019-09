Genoa, mercato in entrata: Goldaniga e Ankersen

Il Grifone piazza il doppio colpo in entrata nell’ultimo giorno di mercato.

Il Genoa ha perfezionato con Us Sassuolo l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Goldaniga. In settimana il giocatore sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico Andreazzoli e dello staff.

Edoardo Goldaniga è nato a Milano il 2 novembre del 1993. Archiviati gli anni giovanili nel Codogno, nel Pizzighettone e nel Palermo, debutta in Serie D nel 2010. A livello professionistico, dopo gli esordi dilettantistici con il Pizzighettone, ha vestito le maglie di Pisa, Perugia, Palermo, Sassuolo e Frosinone, prima di rientrare nel club emiliano. Dotato di un fisico da granatiere vanta, oltre ad alcune presenze nelle nazionali giovanili, anche doti realizzative esaltate dall’abilità nel gioco aereo. Il Genoa si era interessato a lui in passato. Il nonno di Edoardo, Giacinto, giocò in rossoblù nella stagione sportiva 1952/53.

Inoltre ha acquisito da Fc Copenaghen, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Peter Ankersen. L’operazione è stata definita dai dirigenti nell’ultima giornata di calcio-mercato. Il neo acquisto sarà a disposizione di mister Andreazzoli nei prossimi giorni per iniziare l’attività. A Genova trova i connazionali Lasse Schone e Lukas Lerager.

Peter Ankersen è nato a Esbjerg, in Damimarca, il 22 settembre del 1990. Dopo gli anni di formazione si affaccia alla ribalta con la squadra della sua città, debuttando in Superligaen nel 2010. Dopo l’esperienza nel Vejle Bk, sempre nel campionato danese, cambia nazione e team. Afferra l’occasione che gli offrono i norvegesi del Rosenborg, prima di rientrare all’Esbjierg. Poi una stagione al Salisburgo in Austria. Nel giro della Nazionale, a livello di club ha conquistato tre volte il campionato danese. Con il Salisburgo ha vinto un campionato austriaco e una Coppa d’Austria.