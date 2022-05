Entella-Foggia 1-0, Volpe: Grandissima soddisfazione

Al termine della partita contro il Foggia, un Mister Gennaro Volpe davvero soddisfatto, analizza la prestazione dei suoi e la risposta del tifo biancoceleste.

“Siamo tutti felici, è una grandissima soddisfazione, ci siamo complicati la vita dopo un grandissimo primo tempo e un ottimo approccio. Questa squadra ha dimostrato di avere anima e cuore, altrimenti non vinci una partita del genere in 10 per più di 30 minuti. Complimenti a tutti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro”.

“Dopo gol ed espulsione siamo stati bravi a rimanere in partita, alla prima occasione, come fanno le squadre che credono davvero in quel che fanno, abbiamo trovato la rete del vantaggio. Stasera c’era qualcosa di magico nell’aria, vedere uno stadio così, con un’atmosfera del genere, è stato spettacolare. Complimenti al Foggia che ci ha dato del filo da torcere, ma ha prevalso il nostro cuore”.

“Ci voleva lucidità, pazienza e lettura dei momenti per portarla a casa, ogni tanto ci azzecco pure io con i cambi. Sono felice di essere arrivato tra le prime 8, ora avanti con la prossima”.

“Oggi il pubblico biancoceleste è stato straordinario, chi fa questo sport vive di queste emozioni, sarebbe bello avere sempre uno stadio così, oggi il pubblico ci ha spinto a fare quel qualcosa in più che ci ha fatto fare quel gol. È stata una rete spinta dalla gente di Chiavari”.