Entella-Foggia 1-0, Gozzi: Una bellissima impresa

Al termine della sofferta e bellissima vittoria contro il Foggia, il presidente Gozzi parla così ai microfoni della società.

“Una partita da Entella, una bellissima gara, vanno fatti i complimenti al Foggia che ha giocato una partita importante mettendoci molto in difficoltà. I ragazzi, anche in 10, sono stati bravi a tirar fuori quel carattere che è indispensabile per fare bene in questo sport. Bellissimo spettacolo sugli spalti, grazie ai tifosi dell’Entella che hanno sostenuto la squadra. Straordinario il tifo foggiano. Non ho mai visto al Comunale una tifoseria così importante, l’applauso ai giocatori dopo un’uscita dai play off e la fine di un sogno mi ha molto emozionato e colpito. Sono episodi che fanno bene al calcio e che andrebbero valorizzati, questo è il vero spirito, sostenere i propri colori anche quando si perde”.

“Bravi i nostri, bravi gli ospiti, una grande serata di calcio che dimostra come anche in Serie C si possano dare grande emozioni. La soddisfazione più importante è stata la scelta di Gennaro Volpe, non tutti credevano in questa decisione, io ci ho sempre creduto fortissimamente, sono contento per lui perché andare avanti dopo un quarto posto nella regular season conferma che Gennaro ha la stoffa del grande allenatore, sono convinto che con lui faremo cose molto importanti. Gli allenatori si riconoscono proprio da queste serate, quando vinci partite così, contro grandi squadre. È stata una stagione di ricostruzione, credo che questa serata scacci tutti i fantasmi della retrocessione e ricollochi l’Entella nel suo percorso naturale che è quello di una grande squadra e di una grande società che aspira a palcoscenici importanti”.