Entella-Cesena, prevendita per la sfida del Comunale

Domenica alle 14.30 al Comunale andrà in scena Entella-Cesena. La squadra emiliano-romagnola occupa la terza posizione in classifica e fuori casa non ha mai perso. Sfida tanto importante quanto delicata per i biancocelesti a cui servirà tutto il sostegno possibile da parte del pubblico.

I tagliandi d’accesso potranno essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point (aperto anche sabato 9- 12.30 / 15-19 | domenica 9-12.30) e nelle ricevitorie Etes autorizzate. Il giorno della partita la biglietteria dello stadio resterà chiusa.

TRIBUNA CENTRALE

Intero € 25,00

Ridotto € 21,00

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero € 20,00

Ridotto € 17,50

DISTINTI

Intero € 15,00

Ridotto € 11,00

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero € 9,00

Ridotto € 6,00

SETTORE OSPITI

Intero € 9,00