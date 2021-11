Spezia-Bologna, numeri e statistiche della sfida

Lo Spezia non è riuscito a vincere nelle due partite disputate contro il Bologna nello scorso campionato: pareggio 2-2 nella gara d’andata, vittoria interna dei rossoblù per 4-1 al ritorno.

Oltre ai due precedenti nella scorsa stagione di Serie A, Spezia e Bologna si sono affrontate in Serie B in sei occasioni, per un bilancio di una vittoria dei liguri, due pareggi e tre successi rossoblù. Lo Spezia ha vinto solo uno dei sei precedenti giocati contro squadre dell’Emilia Romagna in Serie A (3N, 2P) – quello contro il Sassuolo, lo scorso febbraio – subendo una media di 2.5 gol a partita nel parziale. Il Bologna ha vinto cinque delle ultime nove gare di Serie A giocate contro squadre liguri (2N, 2P); le due sconfitte, entrambe contro il Genoa, sono anche le uniche due partite nel parziale in cui la squadra di Mihajlovic non è riuscita a trovare la rete.