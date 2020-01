Entella, Boscaglia: Abbiamo bisogno dell’affetto dei tifosi

Il tecnico dell’Entella Boscaglia ha chiamato a raccolta i tifosi per avere il supporto necessario e poter sognare l’accesso ai play off.

“Non è importante, credo sia determinante. Una squadra che in questo momento sta facendo bene ma che ha continuamente bisogno del suo pubblico e dei suoi tifosi. Che siano in tanti perchè questi ragazzi stanno meritando veramente di essere assecondati, guardati e supportati. L’invito che faccio è di seguirci, di venire in massa. Spesso la squadra si identifica nella città e la città e i tifosi si identificano nella squadra. Oggi identificarsi nei giocatori dell’Entella è importante perchè questi ragazzi stanno facendo tanto e stanno dando il massimo. La campagna abbonamenti si è riaperta, questo è un bene, abbiamo bisogno di loro come non mai. In tantissime occasioni ho visto lo stadio pieno e quando lo stadio è pieno tutto quanto cambia”.