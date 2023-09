Entella-Arezzo 1-2, Gallo: Non possiamo commettere certi errori

Le parole di mister Gallo al termine di Entella-Arezzo.

“Non si possono commettere errori così soprattutto in una partita equilibrata come questa. Abbiamo fatto due errori gravi che non possiamo permetterci, specialmente in questo momento. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per pareggiare e non siamo stati precisi nel fare gol. La parola sfortuna non mi piace, se sbagli i gol è perché sei stato poco preciso.

Clemenza è entrato molto bene, ma un cambio non può cambiare la partita in questo modo. Probabilmente a fine primo tempo abbiamo toccato le corde giuste per stimolare una reazione. Io le figuracce non le voglio fare, non esiste, non lo posso concedere, non lo ammetto e non lo ammetterò più. O si lavora come dico io o qualcuno non riuscirà a tenere il ritmo. Partiamo dalla reazione avuta, mi auguro che la maggior parte dei giocatori abbia capito, non credo tutti perché ognuno ha il suo quoziente intellettivo.

L’Entella ha due punti, questo dice la realtà. Le chiacchere stanno a zero. Dobbiamo calarci in questa situazione il prima possibile. Finché non dimostreremo di essere forti non lo saremo”.