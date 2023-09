Parma-Samp, Pirlo: Porteremo avanti le nostre idee

Pirlo presenta la sfida difficile per la sua Samp contro la capolista Parma.

“Bisogna sempre cercare di portare in campo le proprie idee. La nostra volontà è sempre stata quella di creare una squadra che possa giocare dall’inizio, costruendo dal basso perché oltre che essere più bello da vedere, è importante per trovare gli spazi in avanti quando la squadra ti viene a ‘prendere'”.

“De Luca ed Esposito che finalmente stanno bene. Verranno con noi a Parma avremo qualche soluzione in più a gara in corso. Non avranno tanti minuti nelle gambe, ma è importante che abbiano recuperato e sicuramente potranno darci una mano”.