Empoli-Samp, Caputo: Contento per la mia doppietta e per la vittoria

Una doppietta per cominciare. Francesco Caputo si è presentato con due reti alla seconda presenza in blucerchiato, consentendo alla Sampdoria di mettere in discesa la sfida con l’Empoli. «Sono contento per questi primi due gol ma soprattutto per la vittoria su un campo difficile – afferma il numero 10 a fine gara -. Per me è sempre un piacere tornare ad Empoli, ma volevamo vincere e siamo stati bravi a centrare l’obiettivo». Entusiasmo. L’intesa con squadra e Fabio Quagliarella in attacco migliora giorno dopo giorno. «Sono arrivato a Genova da poco, dovevo conoscere bene i miei compagni e le idee del mister – prosegue Ciccio -. Sono contento di quanto fatto finora, da Quagliarella c’è solo da imparare. Quanti gol insieme? Abbiamo sempre segnato, oggi è toccato a me, la prossima toccherà a Fabio. La Nazionale? Ora non ci penso, voglio fare del mio meglio con questa maglia. Il presidente Ferrero mi ha voluto a tutti i costi, mi ha riempito di entusiasmo ed era impossibile rifiutare una società storica come la Samp: spero di fare più gol possibili».