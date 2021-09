Venezia-Spezia, Bourabia: Magico segnare nel finale

Mehdi Bourabia è stato il grande protagonista del match, siglando il gol della vittoria in pieno recupero.

“È stata una partita molto difficile, siamo passati in vantaggio, ma poi abbiamo subito gol su una palla inattiva e la situazione è cambiata.

Il gol nel finale è stato qualcosa di magico, è valso i primi tre punti della stagione e ne sono molto felice.

Quelli di oggi sono tre punti importantissimi contro una diretta concorrente; gli scontri diretti quando li vinci ti lasciano qualcosa in più, non solo in classifica.

La conclusione dalla distanza mi piace, ogni tanto ci provo, oggi sono felice che sia andata così bene.

Dedico questo gol a tutta la mia famiglia che mi è sempre vicina.

Somiglianze tra De Zerbi e Thiago Motta? Entrambi vogliono che si giochi sempre a calcio e curano molto i dettagli”