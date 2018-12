Numeri Genoa: Grifone record gol nel primo tempo

Le reti di Piatek che ha realizzato il 55% dei gol segnati dal Grifone in campionato. Miglior marcatore della Serie A Tim, un iradiddio davanti alla porta con dodici centri.

Non è l’unica classifica in cui la squadra svetti. Nelle prime 16 giornate dell’edizione 2018/19, il Genoa è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti nei primi tempi.

Sono 14 vale a dire il 64% delle 22 complessive. In questo torneo Criscito (record di assist tra i difensori) e compagni hanno segnato almeno una rete in tutti gli incontri, fatta eccezione per la trasferta di Milano con l’Inter. L’Atalanta dà il meglio a livello realizzativo (19) invece nelle seconde frazioni. Solo il Napoli (21) ha uno score migliore. La Dea ha vinto tre delle ultime quattro giocate in trasferta.