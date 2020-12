Emendamento Salvini: fondi speciali per la lotta all’immigrazione clandestina in Liguria

“Fondi speciali per i Comuni che soffrono maggiormente la pressione dell’immigrazione clandestina. Porti e porte aperte stanno danneggiando l’Italia da Nord a Sud: la Lega chiede un aiuto concreto per i territori piu’ danneggiati dalle politiche folli del Governo, come la Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane il segretario della Lega Matteo Salvini annunciando uno degli emendamenti alla manovra di bilancio.

“Dopo una lunga battaglia – ha commentato il deputato dell’Imperiese Flavio Di Muro – finalmente arriva un primo segnale positivo per i comuni di confine.

E’ stato infatti approvato un mio ordine del giorno con cui chiedo il riconoscimento di un contributo economico in favore dei Comuni di frontiera per sostenerli nella gestione del fenomeno migratorio.

Sono felice che il Parlamento abbia preso coscienza delle problematiche di questi territori che vivono sulla loro pelle il peso di un’immigrazione incontrollata. Ora, per garantire che questo impegno del Governo sia rispettato, abbiamo depositato un emendamento alla legge di Bilancio per far sì che questi soldi arrivino concretamente.

Chiaramente queste risorse non saranno sufficienti per sopperire ad una colpevole inefficienza dello Stato nell’impedire che i migranti provenienti da tutta Italia si riversino nelle zone di frontiera. Una situazione che con questa riforma dei Decreti Sicurezza non farà altro che peggiorare”.