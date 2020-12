Blocco e neve in autostrada, sabato manifestazione autotrasportatori

Questo sabato si svolgerà una manifestazione con presidio dei camionisti e non solo presso il punto blu nei pressi dell’entrata del casello di Genova Ovest. La manifestazione è contro Autostrade in merito ai fatti che sono accaduti lo scorso venerdì con la nevicata, ampiamente prevista che ha paralizzato le autostrade della Liguria.

Quella di venerdì per chi viaggiava, trasportatori e non, è stata una giornata nera. Oltre alla perdita di lavoro ci sono le tante ore bloccati in mezzo alla neve. In più si aggiunte la denuncia dei camionisti che non hanno visto gli spazzaneve in azione.

Nel mentre le associazioni sindacali dell’autotrasporto preannunciano la necessità di un incontro in Prefettura per un tavolo d’incontro volto a trovare soluzioni affinché non si verifichi mai più una situazione di blocco del genere.