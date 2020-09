Elezioni | In Liguria si scelgono anche 16 sindaci

In Liguria, dopo lo spoglio delle schede sul quesito referendario che sta andando verso il “si” “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?” e lo spoglio per le regionali, sarà la volta delle schede per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali in 16 comuni.

Otto riguardano l’area metropolitana di Genova: Casella, Cogoleto, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli; cinque l’imperiese: Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina e Santo Stefano al Mare; due lo spezzino: Lerici e Levanto e uno in provincia di Savona: Zuccarello.

Nessuno dei comuni supera i 15mila abitanti e quindi non ci saranno ballottaggi.

A Rocchetta Nervina e Santo Stefano al Mare si presenta un solo candidato: rispettivamente Claudio Basso e Marcello Pallini a Santo Stefano al Mare. Qui è necessario almeno il 50% più uno degli elettori al voto, altrimenti sarà necessario l’intervento di un commissario.