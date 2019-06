ELETTRA LAMBORGHINI, LA STELLA DEL NUOVO POP LATINO, INCONTRA I FANS A LE TERRAZZE

Domenica 23 giugno ore 17.00

La Spezia, 18 giugno 2019 – Domenica 23 giugno il Centro Commerciale Le Terrazze ospiterà la cantante e showgirl italiana Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, nipote di Ferruccio Lamborghini, il noto fondatore dell’omonima casa automobilistica, è diventata in poco tempo la stella del nuovo pop latino e recentemente ha portato a termine la sua prima esperienza di giudice di The Voice, il talent show di Rai2.

Prima di The Voice Elettra ha partecipato a altri programmi tv. L’abbiamo vista nello show di MTV Super Shore per tre stagioni, poi ha partecipato alla versione spagnola del Grande Fratello Vip, e ancora a #Riccanza e al Geordie Shore britannico.

A febbraio 2018 ha lanciato la sua carriera musicale, incidendo il primo singolo Pem Pem che ha ottenuto il doppio disco di platino e conta al momento 98 milioni di visualizzazioni, mentre a settembre dello stesso anno è uscito il secondo singolo Mala.

Il 23 giugno alle ore 17 presso il centro commerciale Le Terrazze, Elettra Lamborghini incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album “Twerking Queen” uscito il 14 giugno. Per accedere al firma copie tutti i fan dovranno presentarsi con il CD “Twerking Queen” e avranno diritto a una foto con la star, scattata dal personale addetto. I bambini al di sotto dei 10 anni e i diversamente abili potranno essere accompagnati sul palco da un solo adulto.

Il Centro Commerciale Le Terrazze incrementa e favorisce sempre più, iniziative ed eventi di animazione e spettacolo concepiti ad hoc, confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque voglia concedersi un po’ di tempo per rilassarsi e divertirsi in serenità e sicurezza.

INFO: www.le-terrazze.it