L’ARTE DEL PIZZAIULO NAPOLETANO E’ RICONOSCIUTA COME PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITA’ DALL’UNESCO

Ideato ed organizzato da Alfredo Orofino e Antonio Giaccoli, l’Associazione GPN Gruppo Piccola Napoli

Genova – Piazza Caricamento (davanti all’Acquario) da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno

85mila persone nelle prime sei tappe

La nona tappa dell’INTERNATIONAL PIZZA FESTIVAL, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la PIZZA, sarà a Genova , piazza Caricamento, da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno 2019 (ven. dalle 18 alle 24 ,sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00).

Nelle prime otto tappe del tour 85mila persone hanno potuto gustare le prelibatezze culinarie degli esperti pizzaiuoli presenti al festival.

L’International Pizza Festival di Genova sarà una vera e propria festa della pizza napoletana in tutte le sue versioni e gusti.

Dieci forni, sempre accesi, 30 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti nella piazza a Genova, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza napoletana.

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari. I maestri dell’accademia nazionale della pizza DOC e del gruppo La Piccola Napoli saranno a Genova per una tre giorni dedicata alla qualità della vera pizza napoletana da gustare in strada.

Nella Tappa di Genova saranno presenti tantissime pizzerie napoletane e campane, i più importanti maestri pizzaiuoli mostreranno la loro ‘arte’ e maestria nel preparare la pizza, con prodotti italiani DOP e DOC, dal fiordilatte, al pomodoro, alla farina. Alcuni importanti birrifici italiani e stranieri, completeranno la presenza di qualità offerta all’interno del Festival.

La Pizza Napoletana oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità è uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, è mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno è in continua crescita.

Per realizzare il progetto “INTERNATIONAL PIZZA FESTIVAL” hanno unito le loro forze, Alfredo Orofino, uno dei più importanti organizzatori di eventi gastronomici in Italia, Antonio Giaccoli e l’Associazione GPN Gruppo Piccola Napoli, un’associazione con fini culturali e ricreativi, che riunisce tantissime pizzerie napoletane e campane con lo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte della Pizzeria.

Il Tour di eventi ha come obiettivo quello di far conoscere l’Arte della Pizza ma anche di coinvolgere attivamente gli appassionati nelle principali piazze italiane. In ben 13 città diverse, i più importanti maestri pizzaioli porteranno la loro ‘arte’ e maestria nel preparare la pizza nelle piazze italiane, adoperandosi per tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA è stata ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita della Comunità Europea, nel 2017 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto:

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanità trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per le la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.

L’International Pizza Festival sarà in piazza , dopo Genova, in altre importanti città italiane.

Ecco che passione e gusto diventano sinonimo di una storia d’amore, che permetterà a molti di partecipare a questi grandi eventi, gustando e apprezzando le pizze speciali e quelle classiche realizzate con prodotti genuini italiani e locali di altissima qualità e di divertirsi, questo è l’obiettivo dell’Associazione GPN Gruppo Piccola Napoli e del presidente Paco Linus e del vicepresidente Enzo Fiore.