Ekdal, Conti, Rovella e Giannelli: ecco le “stelle” di Pasqua per la Ghirotti

L’Asta di Stelle nello Sport, dedicata all’Associazione Ghirotti su CharityStars, si gioca ancora una volta soprattutto in mediana. Settimana pasquale che vedrà protagonisti i sampdoriani Ekdal e Conti insieme al genoano Rovella. Attenzione, per gli amanti della Pallavolo, alla maglia ufficiale autografata di Simone Giannelli.

Albin Ekdal, nazionale svedese agli Europei 2016, ai Mondiali 2018 e agli Europei 2020, milita nella squadra blucerchiata dall’estate di 4 anni fa. Nella stagione 2021/2022, Ekdal mette a segno contro il Verona, nella partita vinta lo scorso 27 novembre per 3-1, il suo primo gol di testa. Un gol in Coppa Italia contro la Juventus e uno in campionato contro il Sassuolo per Andrea Conti, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e negli ultimi 5 anni elemento della difesa del Milan, frenato da vari infortuni. Dall’inverno 2022, Conti fa parte dell’organico della Sampdoria.

Classe 2001, Nicolò Rovella è il regista del Genoa che da subito si mette in evidenza per la sua grande abilità nella lettura e nell’impostazione del gioco. Qualità che non passano inosservate in casa Juventus, la società che lo acquista e lascia sotto la Lanterna sino al termine dell’attuale stagione.

Due metri d’altezza, classe 1996, Simone Giannelli è il palleggiatore della Sir Safety Perugia. Nel suo palmares, spiccano due scudetti, l’argento conquistato con la Nazionale ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e il titolo europeo 2021 vinto a Katowice (Polonia) dove viene premiato come miglior giocatore.

Tutti i cimeli all’asta su www.CharityStars.com/stellenellosport