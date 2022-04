Torna la musica di Palazzo Agostino De Franchi a Genova in piazza della Posta Vecchia 3, Mercoledì 20 aprile alle 17 con il Duo Chiaratti-Repetti

STAGIONE MUSICALE 2021-2022

Mercoledì 20 aprile 2022, ore 17:00

Duo Guglielmo Chiaratti – Luca Repetti

chitarra

“Giovani talenti in concerto”

J.S.Bach: Due invenzioni a due voci

Gioacchino Rossini: Sinfonia nell’Opera “Il barbiere di Siviglia”

Versione originale dell’epoca di Mauro Giuliani

Manuel De Falla: Danza del Mugnaio dall’Amore Stregone

Gioacchino Rossini: Tarantella del Sig.Lanza (duo)

Versione originale dell’epoca di Mauro Giuliani

Mauro Gangi: Andalusa dalla Suite Spagnola

Gioacchino Rossini: Sinfonia nell’Opera Cenerentola,

Versione originale dell’epoca di Mauro Giuliani

Guglielmo Chiaratti e Luca Repetti sono due giovani e valenti chitarristi genovesi, che si stanno perfezionando sotto la guida del Maestro José Scanu.

Guglielmo Chiaratti ha partecipato a concorsi strumentali nazionali e ha superato brillantemente nel 2016 l’esame di Certificazione del Periodo Avanzato ai corsi pre-accademici del Conservatorio Paganini di Genova.

Luca Repetti si è esibito in numerosi concerti a Genova: Festival “Le vie del Barocco” 2017 e 2018 e in ambito ligure: esibizioni e concerti presso i Corsi di Alta Formazione Musicale di Santa Margherita e in altri importanti eventi.

In duo Luca e Guglielmo hanno esordito in occasione del concerto di apertura delle Celebrazioni Mameliane il 5 dicembre 2018 a Casa Mazzini nel Museo del Risorgimento con un programma dell’800, riscuotendo un ampio consenso di pubblico, con un ampio servizio trasmesso sulla Tgr regionale della Rai; sono stati successivamente inviati dalla Tgr regionale nel programma “I giovani talenti della Liguria”e a Primo Canale nella trasmissione Liguria Ancheu.

Mercoledì 25 maggio 2022, ore 17.00

Stefano Crispini, voce e chitarra

La canzone dialettale ligure e genovese di tradizione orale: frammenti di un immaginario popolare

Per ingresso obbligatoria la prenotazione scrivendo a posta@acompagna.org e rispetto delle norme sanitarie emergenziali vigenti

Nota ai concerti “I mercoledì musicali”

La stagione 2021 – 2022 de “I mercoledì musicali” prevede sette concerti, uno per mese, sempre di mercoledì alle 17:00, a partire dal 24 novembre, per concludersi mercoledì 25 maggio.

Nella prestigiosa dimora storica di Palazzo Agostino de Franchi, nel cuore del centro storico di Genova in piazza della Posta Vecchia al numero 3, torneranno a risuonare le note nel salone nobile grazie alla presenza di artisti sia affermati (quattro appuntamenti) sia di promettente successo (tre appuntamenti), in una alternanza tra noti professionisti e giovani strumentisti, che si affacciano al mondo dello spettacolo.

La stagione è stata curata dal M° José Scanu, che ha chiamato vari artisti tutti liguri e attivi anche a Genova, con lo scopo di riprendere questa storica attività curata da “A Compagna”, iniziata a cavallo tra le due guerre e che ultimamente si era interrotta.

Una delle caratteristiche della stagione è quella della “lezione-concerto”, che prevede l’alternanza di spiegazione e presentazione dei brani poi suonati dal vivo col proprio strumento.

L’apertura della “storica” stagione è affidata al violinista Andrea Cardinale, uno dei maggiori interpreti paganiniani, secondo premio al Concorso mondiale “The world festival contest of National culture and arts”, svoltosi a Londra nel 2020, che proporrà un impegnativo programma diviso tra le sonate di Bach e i capricci di Paganini.

Mercoledì 15 dicembre sarà la volta del duo “Romanza” composto dal contralto Elena Lanza, accompagnato alla chitarra da Paolo Romanello, che proporranno un ampio recital di canzoni da Settecento ad oggi, dal classico alla canzone d’autore, ovvero da Vivaldi a De André.

Cinque i concerti previsti nel 2022.

Ad aprire l’anno mercoledì 19 gennaio un giovane pianista, Emanuele Fracassi, che terrà uno straordinario concerto al pianoforte, con un programma di tutto rilievo con i grandi della musica classica, Wolfang Amadeus Mozart e Ludvig van Beethoven.

Mercoledì 23 febbraio sarà la volta di un’altra giovane promessa, il pianista Simone Morgillo, che presenterà un programma pianistico dedicato al Novecento italiano e con una prima esecuzione di un brano del compositore Luca Brignone.

Mercoledì 23 marzo sarà la volta di Michele Trenti, direttore d’orchestra e vice presidente dell’Associazione Amici di Paganini, in questa occasione in veste di chitarrista, in cui presenterà un originale programma dal significativo titolo: “il liuto e la chitarra a Genova dal Rinascimento al Novecento”.

Dedicato ad altri giovani promesse sarà il concerto di mercoledì 20 aprile con il duo di chitarre Guglielmo Chiaratti Luca Repetti, impegnati in un vasto programma dal Settecento di Scarlatti e Bach, passando da Rossini fino al Novecento con Piazzolla e De Falla.

A chiudere la rassegna de “I mercoledì musicali” a Palazzo Agostino De Franchi sarà il poeta e cantautore Stefano Crispini, che mercoledì 25 maggio terrà una conferenza concerto dal suggestivo ed evocativo titolo: “La canzone dialettale ligure e genovese di tradizione orale: frammenti di un immaginario popolare”.