“AtleticaXtutti, atletica a 360° Open Day” a Villa Gentile a Genova sabato 23 una giornata per scoprire l’importanza dell’atletica leggera

“AtleticaXtutti, atletica a 360° Open Day” a Villa Gentile a Genova. L’appuntamento è aperto a tutti gli assistiti INAIL della Liguria. La giornata è organizzata dal comitato paralimpico della Liguria insieme all’INAIL.

Il programma prevede una sezione informativa e sportiva al mattino. Focus anche sull’alimentazione. La dottoressa Stefania Acquaro parlerà infatti di idratazione e dell’importanza dell’acqua nel nostro organismo mentre la dottoressa Daniela Erba farà una panoramica sulla corretta alimentazione e su come dobbiamo orientarci per soddisfare le esigenze nutrizionali.

Poi ci sarà una pausa pranzo. Quindi nel pomeriggio una sezione di prove sportive dove tutti potranno cimentarsi nelle diverse discipline.

L’obiettivo è quello di avviare gli assicurati Inail alle attività sportive in un contesto di socializzazione, che favorisca non solo la pratica sportiva, ma anche uno stimolo per il reinserimento sociale, che permetta ai partecipanti di provare la disciplina dell’Atletica Leggera consentendo loro di creare dei legami e delle situazioni di confronto, utili per il percorso riabilitativo psico-sociale.

Gli assistiti potranno sperimentare la disciplina dell’Atletica Leggera e richiedere, in seguito, l’attivazione di corsi di avviamento CIP-INAIL.

Per iscriversi è necessario compilare i moduli che trovate in allegato e inviare tutto alla mail:

liguria@comitatoparalimpico.it.

MODULO ISCRIZIONE: https://drive.google.com/file/d/1lJbpIktCfK147BYwY1geLhJzXXNbY3KZ/view?usp=sharing

MODULO PRIVACY: https://drive.google.com/file/d/1LE0iDyS0vf2zD2iKCExsh1qDgXj_zMks/view?usp=sharing

TABELLA DISABILITA’ https://drive.google.com/file/d/13B-wgKG-ggTV5xfFGC3-kToAVi08zoA8/view?usp=sharing

LOCANDINA EVENTO: https://drive.google.com/file/d/1jnyme2VG83MFQ6SGxrnRS7EzfTC-wBP1/view?usp=sharing