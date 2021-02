Edizione Digitale del Campionato del Pesto 2021

8^ edizione del Campionato Mondiale di Pesto, si svolgerà sabato 20 marzo in forma totalmente digitale

L’Associazione Palatifini e la Camera di Commercio di Genova, con i partner istituzionali Regione Liguria e Comune di Genova, confermano l’evento in versione digitale: un segnale di resilienza contro la congiuntura negativa causata dalla pandemia. La manifestazione avrà inizio alle ore 10 con la diretta in streaming da Palazzo Ducale su piattaforma Zoom dei finalisti, che verranno contattati in questi giorni per confermare la loro disponibilità. A coloro che non potranno collegarsi in diretta, a causa del fuso orario o altri impedimenti, sarà consentito di riprendersi tramite smartphone, con l’aiuto di amici e parenti, mentre producono il pesto con il mortaio, a casa o sul posto di lavoro, nei giorni precedenti sabato 20 marzo. Gli elaborati amatoriali saranno montati in un video che verrà trasmesso durante la gara in streaming. A tutti i partecipanti in diretta e in remoto verranno inviati i prodotti necessari per fare il Pesto Genovese e i gadget tradizionali del Campionato, che sarà obbligatorio indossare. L’esibizione verrà salutata dalle autorità a cui seguirà il tradizionale inno del Campionato cantato dal coro di bambini di una scuola genovese. Durante il tempo di produzione del pesto al mortaio (circa mezzora) verranno inserite animazioni e immagini di Genova e delle sue eccellenze non solo alimentari. Il pubblico potrà interagire inviando messaggi e rispondendo a quesiti durante l’intero periodo rendendo la manifestazione, per quanto possibile, la festa popolare che è sempre stata. I “vincitori” di questa edizione straordinaria saranno simbolicamente il Pesto Genovese stesso, ambasciatore numero Uno della città (nel 2020 è stato citato nei media e social di tutto il mondo oltre 172.000 volte di cui il 62% all’estero), e il suoCampionato, manifestazione di unità e condivisione universale dei valori della qualità della vita e della tradizione. Quando le condizioni lo consentiranno la gara verrà ripetuta in presenza per designare il prossimo campione. In questa edizione sono previsti tre eventi collaterali. Il primo sarà la conference-call di alcuni chef genovesi, italiani e stranieri sul pesto genovese, il secondo è la premiazione del concorso internazionale “Pestochampionship Mascotte” organizzato dall’Assessorato al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova, il terzo, è rappresentato dalla tradizionale assegnazione della Targa di riconoscimento dell’associazione “A Compagna” per la persona che “pesta da più lontano”.

Buon Pesto a tutti!