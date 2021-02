Bergeggi, gli OVER 80 possono vaccinarsi

ASL n. 2 savonese continua la campagna di vaccinazione perle persone over 80

I cittadini residenti nel Comune di Bergeggi OVER 80 possono:

attendere la chiamata del Comune prenotarsi autonomamente online sul sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it 24 ore su 24 ore

prenotarsi al numero verde 800 938 828 dalle ore 8 alle ore 18

Chi Non deve prenotarsi:

cittadini over 80 dimessi dagli ospedali

cittadini over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione a domicili, i quali saranno contattati direttamente dall’ASL di appartenenza

Prenotazione seconda dose: in sede diprenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati data e orario della seconda somministrazione