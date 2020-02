E’ uscito Treat Myself il nuovo album di Meghan Trainor

L’attesa è terminata! Da venerdì 31 gennaio, è uscito “Treat Myself”, il nuovo album della cantautrice e produttrice multiplatino pluripremiata ai Grammy Awards Meghan Trainor!

Questa la tracklist di “TREAT MYSELF”: “WAVE” – featuring Mike Sabath, “NICE TO MEET YA” – featuring Nicki Minaj, “FUNK”, “BABYGIRL”, “WORKIN ON IT” – featuring Lennon Stella & Sasha Sloan, “ASHES”, “LIE TO ME”, “HERE TO STAY”, “BLINK”, “GENETICS” – featuring The Pussycat Dolls, “EVIL TWIN”, “AFTER YOU” – featuring AJ Mitchell, “ANOTHER OPINION”, “NO EXCUSES”, “HAVE YOU NOW”.

«Non ho mai lavorato così sodo per un album o non sono mai stata più orgogliosa della musica che ho scritto – dichiara Meghan Trainor – Troverete tante collaborazioni interessanti…»

Dall’album è stato estratto il singolo “WAVE” – featuring Mike Sabath, definito da Idolator come “perfezione elettro-pop” e da Billboard come “fortemente radicale”.

Meghan Trainor ha fatto la storia della musica nel 2014 con la sua hit certificata diamante “All About That Bass”. La vincitrice dei Grammy Awards è una delle cinque artiste ad avere ottenuto la certificazione di diamante dalla RIAA, un risultato ottenuto solo da altri 15 singoli in totale. Finora, Meghan Trainor ha ottenuto un Grammy Awards come “Best New Artist”, 8 singoli multiplatino e 2 dischi di platino, ha fatto tre tour mondiali, ha scritto hit multiplatino per artisti pop e country e ha ricevuto numerosi premi e nomination. Ha partecipato anche al reality show “THE FOUR: Battle for Stardom” di FOX per 2 stagioni. Nel 2018 ha pubblicato i singoli “No Excuses” e “Let You Be Right”, ha celebrato San Valentino pubblicando l’EP “The Love Train” e la scorsa estate ha collaborato con il titano della musica dance Kaskade per il brano “With You”.