E’ uscito ADMV, il nuovo singolo di Maluma

L’idolo internazionale della musica latina Maluma ha pubblicato il nuovo singolo “ADMV”.

Il 4 settembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano, unica data italiana!

“ADMV” (acronimo di “Amor De Mi Vida”) è una ballad romantica in cui la voce di Maluma è accompagnata da una chitarra acustica. Il brano è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Edgar Barrera e Vitente Barco e prodotto da Barrera e Maluma.

«Questa canzone è molto speciale per me, viene dal mio cuore, mi ha fatto capire il motivo per cui ho iniziato la mia carriera e mi fa pensare a cosa accadrà in futuro (se avremo modo di amarci l’un l’altro e di abbracciarci) – afferma Maluma – la pubblico oggi in modo da poterla dedicare a tutte le persone che amiamo prima che vadano via».

Il video, diretto da Nuno Gomez, doveva originariamente essere girato in Grecia durante il Maluma World Tour ma, a causa della pandemia globale, è stato girato a Miami agli inizi di marzo.

Maluma torna il 4 settembre al Mediolanum Forum di Milano per l’unica tappa italiana del suo “11:11 World Tour”. I biglietti già acquistati per le precedenti date del 7 e 31 marzo (rinviate alla luce delle disposizioni ministeriali riguardo all’emergenza sanitaria del Covid-19) rimangono validi per la nuova data. Maggiori informazioni sui biglietti del concerto sono visibili al seguente link: https://bit.ly/Maluma_TicketOne. La data italiana è organizzata da Di&Gi.

MALUMA, a soli 26 anni, è considerato una delle voci più importanti della musica latina e un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” con “F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e il primo e unico artista latino uomo a raggiungere 50 milioni di follower su Instagram. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e più di 23 milioni di iscritti. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, avendo venduto oltre un milione di biglietti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino che ha venduto di più nei concerti. Nel 2018 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa con il tour di F.A.M.E.: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale “11:11” ha riempito Yarkon Park a Tel Aviv con più di 60 mila spettatori presenti e ha stabilito il record di presenze alla 18° edizione del Mawazine Festival in Marocco esibendosi di fronte a 200 mila persone. Dal 2015, da quando fa parte di Sony Music Latin, Maluma ha pubblicato 3 album, che hanno tutti debuttato alla prima posizione della classifica degli album di Billboard Latin Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) and 11:11 (2019). Ad oggi Maluma ha registrato quindici prime posizioni secondo la classifica degli album di Billboard Latin. Anche in Italia Maluma riscuote sempre più successo: i singoli “Mala Mia”, “El Prestamo”, “Sin Contrato” (feat. Fifth Harmony), “El Perdedor” e “Borro Cassette” sono stati certificati come dischi d’oro; “Vente Pà Cà” (Ricky Martin feat. Maluma), “Corazon” e “HP” sono invece dischi di platino. Enorme successo per il featuring con Shakira, “Chantaje”, triplo disco di platino e “Felices Los 4”, doppio platino.