Corpo Bandistico Città di Rapallo per il 25 aprile

Il Corpo Bandistico Città di Rapallo celebra il giorno della liberazione sulle sue pagine social.

Con riferimento al 25 aprile si ricorda che il Presidente della Repubblica Sandro Pertini disse “La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua”.

E oggi, 25 aprile 2020, a 75 anni da quell’importante giorno per la nostra Patria, la Banda di Rapallo non vuole che rimangano lettera morta neppure le note che accompagnarono i protagonisti della Resistenza: non potremo fisicamente partecipare alla sfilata per le vie del centro cittadino insieme all’Amministrazione Comunale e a tutte le Associazioni che sono solite intervenire, ma vi regaleremo comunque un momento musicale in memoria dell’anniversario della Festa della Liberazione.

Alle ore 11.00, infatti, è stato pubblicato sui canali Facebook (pagina “Corpo Bandistico Città di Rapallo”) e Youtube un video girato dai musicisti e dal Maestro della Banda di Rapallo con pensieri e musiche per festeggiare il 25 aprile.